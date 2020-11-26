شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصريين بسويسرا واتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يكرمون السفير علاء يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جمعية المصريين فى سويسرا، والأمانة العامة لاتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا السفير علاء يوسف رئيس وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمناسبة انتهاء فترة عمله فى جنيف.

وقام وفد من الجمعية برئاسة الأمين العام محمود عبد النبى فضل، وأعضاء الأمانة في جنيف : فريد موسى، وجمال حماد، ومحمد بطوط، بتقديم درع الجمعية، وشهادة شكر وتقدير من الاتحاد للسفير علاء يوسف لما قدمه للوطن من نجاحات متميزة في منظمة الأمم المتحدة والمحافل الدولية في جنيف وجهوده المخلصة في خدمة الجالية المصرية في جنيف وسويسرا، وكذلك مساهمته الصادقة في تحقيق الأهداف السامية لاتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا لخدمة مصر والمصريين في أوروبا.

وأشاد الوفد بشخصية السفير علاء يوسف الذي يتمتع بمكانة مرموقة لدى الجميع لما يتمتع به من دماثة الخلق، ورقي في الحوار وسمو في التعامل مع الجميع مما جعله محبوبا لكل من حوله محفوظا في قلوبهم، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية.

وقام السفير علاء يوسف بتقديم الشكر للوفد وللجالية المصرية في سويسرا ، وكذلك لاتحاد الجاليات المصرية في أوروبا لكل ما يقدمونه لإعلاء اسم مصر ، مشيداً بدورهم المهم كسفراء لمصر في المجتمعات الأوروبية.