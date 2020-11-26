شكرا لقرائتكم خبر عن القافلة التنموية بـ"عشش السودان" تقدم خدمات متكاملة مجانية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت القافلة التنموية بعشش السودان فى حى الدقى، التى أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة، توفير خدماتها لسكان المنطقة، كأحد أهم الملفات التى توليها محافظة الجيزة اهتماما كبيرا حيث تهدف القافلة إلى تنمية مهارات قاطني المنطقة بالتوازي مع تطويرها وبناء مسكن يليق بهم، وشلمت القافلة تقديم خدمات طبية من خلال توفير عيادات خارجية متنقلة وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى القصر العينى.

كما قدمت القافلة خدمات اجتماعية من خلال مديرية التضامن الاجتماعى وتوفير مساعدات لغير القادرين، وتوفير فرص عمل من خلال مديرية القوى العاملة، وخدمات تعليمية من خلال إعفاء غير القادرين من المصروفات المدرسية وكذلك توفير شنط مدرسية من خلال المجتمع المدنى للأطفال الملتحقين بالمدارس وكذلك توفير كتب خارجية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائي – الإعدادى – الثانوى)، بالإضافة إلى توجيه المتسربين من التعليم لهيئة تعليم الكبار لاستكمال تعليمهم، كما توجيه بعض الحالات لصندوق علاج الإدمان.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذه الحملة على مدار العام وذلك في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين بها وكذلك لمد يد العون وتلبية الاحتياجات من محافظة الجيزة لأبنائها من أهالي المنطقة.

وقالت محافظة القاهرة إنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شاركت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع في مجلس شئون المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامى الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون المجتمع والدكتورة إيمان هريدى، عميد كلية الدراسات العليا والوكلاء أعضاء المجلس، حيث تم مناقشة أهم قوافل الجامعة التنموية وعلى رأسها مشروع القافلة التنموية بعشش السودان.