شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات هامة عن شروط وضوابط التعاقد عن بعد بين المورد والمستهلك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول وذلك بالكيفية التي أبدى بها رغبته في الشراء، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك ما لم يكن المستهلك قد استلم المنتج بالفعل أو تم التعاقد على استيراد منتج معین بشکل خاص أو أن يتم تصنيعه بمواصفات خاصة.

ويكون تصحيح الطلب أو تعديله بذات طريقة التعاقد وبذات الكيفية، وفي جميع الأحوال يلتزم المورد بالاحتفاظ بسجل کامل و دقيق عن تفصیلات عمليات الشراء.

ووفقا للمادة (29) يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن بعد بدون إبداء أسباب خلال فترة أربعة عشر يوما من استلامه السلعة في الحالات الآتية :

1- إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول .

2 - إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه ، أو وفقا لمواصفات حددها .

3 - إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

4 - إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

5 - في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج ، أو يخالف العرف التجاري ، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، ومن ذلك السلع الاستهلاكية سريعة التلف ، مستلزمات مستحضرات التجميل ، الحلى والمجوهرات وما في حكمها.