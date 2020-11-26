شكرا لقرائتكم خبر عن نشر سيارات الإغاثة بالطرق السريعة تحسبا لهطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، من نشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المرورى الفعال والجدى على الطرق، فى ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من وجود طقس غير مستقر وتحسبا لهطول الأمطار ، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث والدراجات البخارية والاوناش، وسيارات الدفع الرباعي علي الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والاقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للأخطار اول بأول ، عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً علي سلامتهم.