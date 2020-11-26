شكرا لقرائتكم خبر عن "حاجة حضارية".. محافظ الجيزة يكشف تفاصيل افتتاح موقف الوراق الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تفاصيل افتتاح موقف الوراق الجديد لخدمة سيارات السرفيس والميكروباص، مشيرا إلى أن الموقف الجديد مطور وعلى مستوى عالى للغاية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير المناطق العشوائية وأسفل الكباري.

وقال محافظ الجيزة في تصريحات لـ:إكسترا نيوز" على هامش افتتاح موقف الوراق الجديد، إن الموقف يستوعب نحو 600 سيارة ، كما أنه مجهز على أعلى مستوى ، حيث يضم أماكن راحة للركاب والمترددين على الموقف ، فضلا عن محلات تجارية تقدم خدمات للمترددين وأماكن للأمن والإسعاف ، معلقا: "حاجة حضارية أتمنى تعميمها".