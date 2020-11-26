شكرا لقرائتكم خبر عن أول كنيسة قبطية تأسست بأمريكا تدعو الأقباط للتبرع بـ 150 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت كنيسة القديس مرقس"سان مارك"، وهى أول كنيسة قبطية أرثوذكسية تم تأسيسها بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 50 عاما، فى جيرسى سيتى بولاية نيوجيرسى الأمريكية، الأقباط بالولاية، للتبرع لدعم استكمالات التجديدات داخلها.

وقالت الكنيسة فى دعوتها: "تقوم كنيسة القديس مرقس بجمع الأموال لدعم خدمات الكنيسة واستكمال تجديدات الكنيسة، سيكون لمساهمتك تأثير، سواء تبرعت بمبلغ 5 دولارات أو5000 دولار، فسوف يساعد ولو قليلا، بارك الله فيك وشكرا على دعمك".

وقد أوضحت الكنيسة في دعوتها: "هذا العام، تحتفل كنيسة القديس مرقس باليوبيل الذهبي ، احتفالًا بمرور 50 عامًا على خدمتها كأول كنيسة قبطية فى الولايات المتحدة، كانت الكنيسة ولا تزال موطنًا لآلاف الأقباط في أمريكا وقد قامت بتربية العديد من الأجيال المباركة، بالإضافة إلى الخدمات الروحية للكنيسة، تظل الكنيسة مكانًا للجوء للمهاجرين الجدد وتساعدهم فى الطعام والمأوى، الكنيسة بحاجة لمساعدتكم لمواصلة مهمتها فى خدمة شعبها.

واستطردت الكنيسة:" بفضل الله ودعمك، تمكنت الكنيسة من استبدال النوافذ القديمة المتضررة وتواصل تجديداتها التي تشتد الحاجة إليها، ويُطلب من كل عضو في مجتمعنا أن يصلي من أجل الكنيسة وأن يفكر في كيفية تقديم عرض نحو تحقيق هدف 150 ألف دولار، عسى أن يكون كل شيء لمجد الله، وأن يحفظ كنيسته لترعى لسنوات عديدة قادمة، شكرا لدعمكم".