ضبط القائم على إدارة قناة فضائية "غير مرخصة" في الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائم على إدارة قناة فضائية "غير مرخصة" كائنة بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أن مقر القناة عبارة عن إستوديو تصوير، يستخدم في أعمال التصوير التي يتم عرضها على القناة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج تشغيل "منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

وضُبط بداخل القناة جهاز حاسب آلي مُحمل عليه البرامج التي يتم استخدامها في ممارسة أعمال المونتاج الصوتي "منسوخة ومقلدة وبدون موافقة الشركات أصحاب الحقوق" ومُحمل عليه كمية كبيرة من الأغاني التي يتم عرضها على القناة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بإدارة الإستوديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.