للمرة الثانية خلال يوم.. الحماية المدنية تُنقذ 3 أشخاص انهار منزلهم بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، في إنقاذ عدد من المواطنين جراء إنهيار جزء من العقار الذي يقطنون به واحتجازهم بداخله.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالإسكندرية بلاغاً بسقوط أجزاء من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمرك والذي نتج عنها احتجاز عدداً من الأشخاص داخل العقار.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية والتوجه للعقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وسقوط سلم العقار ونتج عن ذلك احتجاز 3 أشخاص من قاطني العقار، وتمكنت القوات من خلال استخدام السلم الهيدروليكى من إنزال المُحتجزين، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.