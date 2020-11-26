إحباط ترويج 10 أطنان دقيق مجهول المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1015) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (قائد سيارة نقل مبرد "محددة" ) بمحافظة القاهرة، بحوزته (2 طن "هياكل دواجن– مفروم دواجن ") يُشتبه في عدم صلاحيتها لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "سيولة تامة"، وتُشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، بحوزته (10 طن "دقيق فاخر" – بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.