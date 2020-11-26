خلافات مالية وراء السطو على سيارة لنقل اللحوم واختطاف جزار بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة في تحرير جزار اختطفه 4 أشخاص من داخل سيارة لنقل اللحوم بمنطقة الخليفة.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من كلٍ من (سائق، جزار - مقيمان بمحافظة المنوفية) بأنهما حال سيرهما بسيارة "نقل" محمل عليها كمية من اللحوم قيادة (جزار - مقيم بذات العنوان له معلومات جنائية) استوقفهم 4 أشخاص" أدلو بأوصافهم التقريبية " يستقلون سيارة - لم يتمكنا من التقاط أرقامها، وقاموا باختطاف الأخير واستولوا على كمية من اللحوم من داخل السيارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المجني عليه و(تاجر لحوم - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) ، وقرر بأنه نظراً لسابقة عمل المجني عليه بصحبته وقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، مما أثار حفيظته فعقد العزم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

أمكن ضبط المتهمين المشار إليهم وبصحبتهم المجني عليه داخل مقهى محل عمل أحدهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الرئيسي، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة "ملك أحدهم" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق