التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية بمركز سقارة الأسبوع المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية في تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية والكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات والصفحات الإلكترونية وخدمة المواطنين وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري الوحدات القروية في مجال التنمية الاقتصادية في المحليات إضافة إلى دورة في اللغة الإنجليزية ويستفيد من هذه الدورات 119 متدرباً.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، بالإضافة إلى اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

وأشار شعراوي إلى أهمية التدريب للعاملين بالمحليات فى رفع مهارات العاملين وزيادة حماسهم في العمل وتجديد مهاراتهم ومعلوماتهم وتعزيز قدراتهم على منافسة الآخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها فى تطوير الخدمات لذلك تولي وزارة التنمية المحلية أهمية كبيرة لمركز تدريب سقارة كأحد أذرع الوزارة الهامة لتدريب العاملين بالمحليات بشكل مستمر.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم انتهاء 4 دورات تدريبية نظمها الأسبوع الجاري وهي تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات ولجان التفتيش الفنى والهندسي والقائمين عليها بالإدارات الهندسية ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمراني ودورة التقديرات السكانية للعاملين بمشروع السياسات السكانية بالمحافظات ودورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات واستفاد منها 104 متدربين من جميع المحافظات.