تعرف على موعد مباراة "نهائي القرن الأفريقي" والقنوات الناقلة والمعلقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنطلق في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الزمالك والأهلي والمعروفة بـ "نهائي القرن"، على أرض ملعب استاد القاهرة.

وتعتبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المالك الحصري لحقوق البث الفضائى لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقررت القناة بث المباراة عبر beiN Sports HD7 الفضائية، وأن يتولى التعليق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

وقالت قناة "تايم سبورتس" إنها ستقوم ببث مباراة الأهلي والزمالك عبر التردد الأرضي باعتبار أن من حقها بث المباراة داخل حدود مصر فقط، على أن يعلق على المباراة خلالها الإعلامي مدحت شلبي ويعاونه في التعليق الناقد الرياضي حسن المستكاوي للتحليل أولا بأول.

فيما يعلق على المباراة على إذاعة الشباب والرياضة مؤمن عبدالغفار، كما يعلق محمد الشاذلي على إذاعة أون سبورت إف إم.