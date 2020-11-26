وزير التموين يفتتح مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بمركز خدمة المواطنين التكنولوجي بالسويس وبمستوى العاملين فيه وتعرفهم على منظومة العمل وأهمية التيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين، يرافقه عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الخميس، مركز خدمة المواطنين التكنولوجي داخل نطاق حي السويس.

وأوضح المصيلحي، أن هذه المراكز تأتي من خلال برتوكول التعاون بين وزارة التموين والإنتاج الحربي لإنشاء مراكز تكنولوجية متطورة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في الخدمات التموينية، خاصة لإصدار بطاقات تموينية جديدة أو أي إضافات أو تعديلات جديدة على بطاقات التموين وغيرها من خلال خدمة رقمية ونداء آلي بالمركز، وذلك من خلال تقديم المواطن لصورة من الرقم القومي الشخصي ورقم التليفون لمتابعة الرد على استفساراته وتأكيد تقديم الخدمة التموينية المطلوبة له.

وأشار الوزير، إلى أن تلك المراكز هدفها تسهيل التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم، من خلال خدمة حضارية وكريمة للمواطنين عبر تطبيق نظام الشباك الواحد.

ومن جانبه، قال عماد زين العابدين وكيل وزارة التموين في السويس، إن المركز يحتوي على 4 شبابيك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم، مشيرا إلى أن المركز مزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل على ساحة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر.