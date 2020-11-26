الكهرباء: 24 ألفا و400 ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الخميس، يبلغ 24 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 23 ألفا و800 ميجاوات أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفا و156 ميجاوات.

وقد فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.