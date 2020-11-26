الزراعة: إصدار 395 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي ما تم إصداره من تراخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية على مدار الأسبوع الماضي، بلغ حوالي 395 ترخيصًا، ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

وأضاف سليمان، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المربين، في سبيل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر، لافتا إلى أن تلك التراخيص تم إصدارها بعد التأكد من الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح أنه تم خلال ذات الفترة أيضا الموافقة على تسجيل 101 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 80 محلية و21 مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

ولفت إلى أنه تم أيضا إصدار 3 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي، وكذلك تمت الموافقة على تصدير 10 آلاف بيضة تفريخ إلى سلطنة عمان من خلال اعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة، طبقا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وأوضح أنه تم أيضا تنظيم 8 ندوات توعوية وإرشادية في محافظات: بورسعيد، القليوبية، المنوفية، الفيوم، الشرقية، أسوان، البحيرة والإسكندرية لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، والتي تشمل: المشروع القومي للبتلو، المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، توفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لمزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق.

وأشار سليمان إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي، الإشراف على إعدام 4500 لتر إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة كافة الجهات المختصة،كما تم تقنين الإجراءات ومداهمة أحد مصانع الأعلاف، والتي تعمل بدون ترخيص في محافظة الدقهلية، والتحفظ على كافة الخامات والأعلاف المضبوطة فى المخازن، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديرية الزراعة.