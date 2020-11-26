شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، بتكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الاراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق ، حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بحضور رئيس المركز ونائب رئيس المركز وقسم الاشغالات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون وقوة أمنية من الشرطة، وتم إزالة حالة تعدي علي مساحة قيراط بقرية الزنكلون في المهد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الازالات بالمركز والوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر ، والقسم الهندسي بالوحدة المحلية حملة لإزالة سور مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحية 3 بحر البقر علي مساحة 875 متر ما يعادل 5 قراريط ،وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتم تطبيق القانون علي المخالفين.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة بناحية عزبة شطى التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق ، بحضور قسم الازالات برئاسة المركز ومسئولي الإزالات بالوحدة المحلية وقوة أمنية من مركز الشرطة، أسفرت عن فك شدة خشبية بالكامل لصب سقف دون الحصول على ترخيص، وتم إيقاف الأعمال وضبط المخالف والمقاول وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.