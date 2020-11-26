شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافؤ الفرص» ببئر العبد تنظم ندوة «معا ضد العنف والتنمر للمرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة تكافؤ الفرص في مجلس مدينة بئر العبدندوة تحت عنوان«معا ضد العنف والتنمر ضد المرأة»، وذلك بحضور المحاسب محسن سالم نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والشيخ شوقي عبدالعظيم كبير مفتشي الأوقاف بإدارة بئر العبد، بناء على توجيهات حنان حسن رئيس وحده تكافؤ الفرص بشمال سيناء.

وأكدت رجاء حسين، رئيس وحدة تكافؤ الفرص ببئر العبد، أن الندوة تأتي في إطار مبادرة ال١٦ يوم التي يتم تنفيذها تحت رعايه اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أضافت «حسين» أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية.

أشارت «حسين»، إلى أنه يحب على جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

بدوره أكد الشيخ شوقي عبدالعظيم كبير مفتشي الأوقاف بإدارة بئر العبد، على أن الإسلام حرم العنف ضد الإنسان، وأن للمرأة مكانة كبيرة في الإسلام، ويجب الحفاظ عليها وعدم تعريضها لأي أشكال من العنف سواء اللفظي والجسدي، بجانب ان القرآن الكريم نهي عن التنمر بكافة أشكاله والحفاظ على الإنسان لان الله كرمه.