«بطريرك الإسكندرية للروم» يزور أسقفية نيانزا الكينية.. ويرسم شماس جديد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الثاني الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس، أسقفية إلدورت (نيانزا) في كينيا، وهي أول زيارة له إلى الأبرشية المنشأة حديثًا، وذلك اليوم الخميس في إطار زيارته الرعوية إلى كينيا والتي بدأها السبت الماضي وتختتم اليوم الخميس.

وقال «البابا»، أن متروبوليتية كينيا يتبعها ثلاث اسقفيات في شرق كينيا وغرب كينيا وشمال كينيا، وهي، أسقفية نيري، ويرأسها الأسقف نيوفيتوس، واسقفية كيزيمو، ويرأسها الاسقف ماركوس، واسقفية إلدورت (نيانزا)، ويشرف عليها وكيل بطريركي بسبب عدم وجود أسقف حالي عليها.

وترأس البابا ثيودوروس الثاني، أمس صلاة القداس الإلهي في مقر أبرشية كيسومو وغرب كينيا، وخلال القداس الإلهي تمت رسامة شماس جديد، وشاركه في الرسامة والقداس الإلهي، المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي (كينيا)، المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا وممثل البطريركية في اليونان، الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، الأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا، والأسقف ماركوس أسقف كيسومو وغرب كينيا، بحضور ممثلي الحكومة ونائب المحافظ وأعضاء من البرلمان.

وفي أبرشية كيسومو، وبعد انتهاء صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد القديسة كاترين السينائية، إحتفل أسقف أبرشية كيسومو وغرب كينيا، الأسقف نيوفيتوس، والزوار ممثلو الحكومة ونائب المحافظ وأعضاء من البرلمان، مع المؤمنين الأرثوذكس الأفارقة بمرور 66 عاما على ميلاد البابا ثيودوروس الثاني.

لأول مرة .. "بطريرك الإسكندرية للروم" يزور أسقفية نيانزا الكينية .. ويرسم شماس جديد للخدمة الروحية (صور)

لأول مرة .. "بطريرك الإسكندرية للروم" يزور أسقفية نيانزا الكينية .. ويرسم شماس جديد للخدمة الروحية (صور)

لأول مرة .. "بطريرك الإسكندرية للروم" يزور أسقفية نيانزا الكينية .. ويرسم شماس جديد للخدمة الروحية (صور)

لأول مرة .. "بطريرك الإسكندرية للروم" يزور أسقفية نيانزا الكينية .. ويرسم شماس جديد للخدمة الروحية (صور)

لأول مرة .. "بطريرك الإسكندرية للروم" يزور أسقفية نيانزا الكينية .. ويرسم شماس جديد للخدمة الروحية (صور)

لأول مرة .. "بطريرك الإسكندرية للروم" يزور أسقفية نيانزا الكينية .. ويرسم شماس جديد للخدمة الروحية (صور)