شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمى»: تعافي 29 مصاب من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الاسكندرية، الخميس، خروج 29 متعافي جديد من فيروس كورونا المستجد دفعة واحدة، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 692 حالة حتى اليوم.

وقال «مختار»، لـ«المصري اليوم»،أنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 197 حالة، بعد تعافي 10 حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة .

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل المصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.