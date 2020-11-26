شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «اقتصادية السويس» يهنئ «الغضبان» على «الأفضل بالوطن العربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء محمد عبدالعزيز برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، اللواء عادل الغضبان، لمحافظ بورسعيد، لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربى في مسابقة التميز الحكومى العربى.

وأكد نائب رئيس الهيئة خلال زيارته للمحافظ في مكتبه، الخميس، أن محافظة بورسعيد شهدت تطورًا غير مسبوقًا تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة العمل المتواصل وبذل المجهودات التي تهدف لتحقيق أفضل مستوى للمحافظة وأبناءها، معربًا عن فخره بهذا النجاح الذي يجعل بورسعيد من أفضل المدن النموذجية على مستوى العالم العربى .

ومن جانبه، قدم محافظ بورسعيد الشكر إلى نائب رئيس الهيئة الاقتصادية موكدًا أن «هذا النجاح يعد مسؤولية كبيرة ويتطلب بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا التميز، ونحن نهدف لتحقيق مصلحة المواطن أولًا، وسنعمل بكامل طاقتنا لتحقيق أفضل مستوى من التنمية لبورسعيد وأهلها».

وأكد المحافظ أن «هذه الجائزة ستجعل من بورسعيد قبلة للسياحة في العالم نظرا لكافة الانجازات وأعمال التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا، وأن الفترة القادمة ستكون مليئة بالخير والتنمية لأهلنا في بورسعيد».