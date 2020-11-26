شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء للعريش بعد انقطاع 8 ساعات متواصلة بسبب عطل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاد التيار الكهربي إلى مدينة العريش بعد انقطاع لنحو ٨ ساعات متصلة، ما أدى إلى تذمر المواطنين لتعطل مصالحهم المرتبطة بالكهرباء وتعرض بعض الأجهزة الكهربائية للتلف .
وأعلنت مصادر أنه تم عودة التيار الكهربائي بعد قطعه في مختلف مناطق وأحياء العريش بسبب اصلاح بعض الأعطال في محطة الكهرباء الرئيسية وأحد المحولات المرتبطة بها .
ومن جهة أخرى تواصل انقطاع التيار الكهربي عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بسبب عطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة .
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