شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء للعريش بعد انقطاع 8 ساعات متواصلة بسبب عطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التيار الكهربي إلى مدينة العريش بعد انقطاع لنحو ٨ ساعات متصلة، ما أدى إلى تذمر المواطنين لتعطل مصالحهم المرتبطة بالكهرباء وتعرض بعض الأجهزة الكهربائية للتلف .

وأعلنت مصادر أنه تم عودة التيار الكهربائي بعد قطعه في مختلف مناطق وأحياء العريش بسبب اصلاح بعض الأعطال في محطة الكهرباء الرئيسية وأحد المحولات المرتبطة بها .

ومن جهة أخرى تواصل انقطاع التيار الكهربي عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بسبب عطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة .