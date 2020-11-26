شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطهير و18 ندوة تثقيفية ضمن خطة الشرقية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة وضعت خطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، مع الإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس، مشيداً بدور مديرية الطب البيطري وإستمرارها في أعمال التطهير والتعقيم لديوان المديرية والإدارات البيطرية التابعة لها، وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بطرق الوقاية والعلاج من الفيروس للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة أعمال التطهير والتوعية من فيروس كورونا، كما قامت بتطبيق الإجراءات الإحترازية على جميع العاملين وإجراء التطهير لجميع أسطح المكاتب، الكراسي، الأرضيات، بمقر الديوان العام للمديرية والإدارات البيطرية الخارجية بالمراكز.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بعقد 18 ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بالمديرية وبالإدارات الخارجية، بالإشتراك مع مديرية الشؤون الصحية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مؤكدا تواصل جهود المديرية للوقاية من الأمراض الوبائية والفيروسات ومنع إنتشارها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.