شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بيئي يطلق حملة لاستخدام الأكياس الورقية للحد من تلوث البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الدكتور محمود القيسونى، الخبير البيئي والمستشار السابق لوزير السياحة والبيئة، حملة ترويج للأكياس الورقية صديقة البيئة، في مبادرة منه للحد من استخدام الأكياس البلاستيك الأكثر خطورة على صحة الإنسان والكائنات الحية في البيئة البحرية.

وقال «القيسوني»: «للأكياس البلاستيكية توابع سلبية بالغة على البيئة وحياة الإنسان معا، سواء على المدى القريب أو البعيد، لذلك فكرت في تنظيم حملة ومناشدة لسلاسل المحال التجارية الكبرى، والتى يتوافد عليها المئات من المواطنين بصفة يومية من أجل تغليف مشتريات العملاء بأكياس البلاستيك، والتي تتعدي الآلاف يوميا من منافذهم والتحول للأكياس الورقية لحماية البيئة كما هو وارد في الدستور».

وأشاد «القيسوني» بمبادرة عدد من سلاسل المحال التجارية الجديدة، التي أصبحت تعتمد بنسبة 100% على الأكياس الورقية، وهو اتجاه حميد نال استحسان العملاء.