شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات أير كايرو القادمة من أوزبكستان لمطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران القادمة من اوزبكستان وعلى متنها 160 سائحا وكان في استقبالها فريق العلاقات العامة بالمطار .
ومن المقرر ان تسير الشركة رحلة جوية اسبوعياً من اوزبكستان الى مدينة شرم الشيخ حتى نهاية الموسم الشتوى الحالى .
وصرح حسين الشريف رئيس مجلس ادارة شركة اير كايرو بأن هذا التشغيل يأتى ضمن خطة الشركة لتسيير أربع رحلات أسبوعياً بين شرم الشيخ و القاهرة وطشقند اعتباراً من شهر ابريل 2021 ، بالإضافة إلى رحلة بين شرم الشيخ وسمرقند اعتبارا من ديسمبر 2020، مشيراً إلى توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بضرورة فتح أسواق جديدة في منطقة وسط آسيا و افريقيا لتنويع مصادر حركة الركاب الي و عبر المطارات المصرية . و الإستحواذ على حصة من حركة السفر الصادرة منها بهدف تعظيم الإستفادة من موقع المطارات المصرية المتميز بين القارات الثلاث و شبكة خطوط الناقلات الجوية المصرية و العالمية العاملة منها بما يضيف شرائح سوقية و حركة سفر جديدة الى تلك المتعارف عليها بما يساهم فى تنمية موارد الدولة المصرية.
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