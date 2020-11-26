شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة الأهرامات وأبوالهول بالبرتقالى احتفالا بحملة مناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاء المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون البرتقالي في يوم 25 نوفمبر لينضموا بذلك إلى المجتمع الدولي في إطلاق حملة الـ16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتبدأ حملة الـ 16 يوما كل عام في 25 نوفمبر وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر.

وتندرج دعوة #لوّن_العالم_برتقالياً وإضاءة الأهرامات وأبو الهول ضمن حملة "اتحدوا" للأمين العام للأمم المتحدة والتي من خلالها يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. خلال ال 16 يوم من النشاط تضاء المباني والمعالم الأثرية الشهيرة في جميع أنحاء العالم باللون البرتقالي كدعوة للعمل في العالم أجمع لزيادة الوعي وحشد الجهود مع إرسال رسالة إلى العالم بأسره مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات غير مقبول .

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة"، إن العنف ضد المرأة يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويسبب العديد من الآثار غير الإيجابية على المرأة سواء الجسدية أو النفسية، مما يمنعها من المشاركة الفعالة في المجتمع، كما أنه عامل قوي وذو تأثير كبير على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية سواء محليا او عالميا، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع وحشد الجهود لمواجهة هذه المشكلة والتصدي لها والتعريف بآثارها وتداعياتها على المرأة و جميع أفراد الأسرة و المجتمع والوطن بأكمله."

طوال فترة 16 يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة، ينظم المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية عدداً من الأنشطة على المنصات الافتراضية بالإضافة إلى الأنشطة الميدانية وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة ب كوفيد 19. وتهدف تلك الأنشطة إلى الجمع بين مختلف الجهات لتعزيز تغيير الثقافات السلبية من أجل القضاء على جميع أشكال العنف.