شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد الشوارع للتأكد من شفط مياه الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منذ قليل جولة ميدانية بشوارع القاهرة، للاطمئنان على انتشار سيارات شفط المياه على جميع المحاور والمناطق بالعاصمة، وللتأكد من الانتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

وتشهد القاهرة سيولة مرورية ملحوظة منذ الصباح بعد رفع تراكمات المياه.

وكان أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا منذ قليل، بتعليق الدراسة غدا الخميس بسبب الأمطار التى تعرض لها القاهرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ، لطيف على السواحل الشرقية ، والرياح نشطة ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .