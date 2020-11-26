شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتخصيص أراض مملوكة للدولة لأغراض مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 615 لسنة 2020 بتخصيص مساحة (20.23) فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة النهضة بمحافظة القاهرة لاستخدامها في مشروعات الإنتاج الحيواني. كما أصدر الرئيس السيسي رقم 616 لسنة 2020۰ بزوال صفة النفع العام عن قطعتى أرض ناحية محافظة الإسكندرية. وأصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 617 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بني سويف على الطريق الشرقي بني سويف المنيا لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم 618 لسنة 2020 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عرب أبو ساعد مركز الصف - محافظة الجيزة الصالح القوات المسلحة.

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