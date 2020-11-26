توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن التعامل مع الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولاته بعدد من أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من الانتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة في الشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وتشهد القاهرة سيولة مرورية ملحوظة منذ الصباح بعد رفع تراكمات المياه.