شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بعمارات السبيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقوم لجنة الإسكان بشمال سيناء، ظهر اليوم، بتسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بحي السبيل بالعريش لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى من المنقولين من رفح والشيخ زويد.
وقال العميد مصطفي محمد مصطفي رئيس مركز ومدينة رفح، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية في عمارات حي السبيل بالعريش للمواطنين المنقولين من رفح والشيخ زويد بالعمارات أرقام ٤٧،٤٦،٤٥،٤٤،٣٧ و من تخلف عن الاستلام فى العمارات أرقام ٣٥،٣٤،٣٣،٣٢،٣١،١٢.
أضاف رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم تسليم المستحقين لعدد من الوحدات السكنية علي 7 دفعات خلال الفترة الماضية.
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