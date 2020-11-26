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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صيدليتين مؤقتًا لمخالفة الضوابط وغياب الصيدلي في رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء ايهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، كل من إدارة التموين والإدارة الصحية بالقيام بحملة تفتيشية على الصيدليات بالمدينة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وتوافر الكمامات الواقية والمطهرات بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع نظرا لإقبال المواطنين المتزايد على شرائها تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اقرتها وزارة الصحة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن رأفت قيام أعضاء التموين ومفتش الصيادلة بالمرور على صيدليات المدينة والتأكد من تواريخ صلاحية الأدوية وتوافر مستلزمات الاجراءات الوقائية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى إغلاق مؤقت لعدد 2 صيدلية لمخالفة الضوابط وعدم وجود صيدلى بهما.
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