شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن منطقة الجبل الشمالي بالغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق هي انارة الجبل الشمالى – سكن الماريوت – كابيتو الطوخى – طيبة – الاخوين بالغردقة وذلك صباح اليوم الخميس لمدة ٥ ساعات من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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