شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: السودان قد يتملص من دوره في مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الموقف السوداني من عدم المشاركة في إحدى جلسات مفاوضات «سد النهضة» قد يُفهم منه أنه تعبير عن حالة السأم من حالة التملص والزئبقية التي يتعامل به الجانب الإثيوبي في المفاوضات، وقد تكون محاولة للتملص من دورها في المفاوضات.

وأضاف «الفقى» خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، إن الموقف السوداني منذ يناير الماضي أفضل مما كان عليه في السنوات السابقة، لافتا إلى أن السودان يريد للمشكلة أن تحل ولكن ليس على حساب علاقته بإثيوبيا.

ورأى «الفقي» أن مسألة المفاوضات تحتاج إلى قدر كبير من الرصانة والحكمة وهو ما تقوم به مصر في هذه الفترة وهذا ما يربك الطرف الآخر، والقضية لن تموت بهذه البساطة.