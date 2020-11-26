شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأمطار وتراجعها السبت.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار بدأت الأربعاء، وتتواصل اليوم الخميس الأمطار بعضها غزيرة ورعدية، فيما تخف حدة الأمطار السبت لتشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- – الغربية – الشرقية – المنوفية)، وأمطار غزيرة رعدية احيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح)، أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية احيانا على بعض المناطق من (مطروح- السلوم).

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وشمال الصعيد نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 14»، الإسكندرية «21– 16»، قنا «24- 12»، الأقصر «24– 12»، أسوان «25- 12».

أما غداً الجمعة فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ( 30 % ).

وأمطار متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 50 % تقريباً ) .

وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 60 % تقريباً ).

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 14»، الوجه البحرى «20 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «18 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20– 14»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25- 18»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً السبت طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة شمال الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية ) بفرصة ( 40 % تقريباً ).

وأمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 50 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 14»، الوجه البحرى «20 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 15»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 18»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية.