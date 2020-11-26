شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن الشيخ زويد ورفح بسبب عطل في الخط الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطع التيار الكهربي عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، صباح الخميس، بسبب عطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة، ما سبب حالة من الغضب لدى المواطنين، خاصة أصحاب المحال التجارية.

وقالت مصادر بشركة الكهرباء بشمال سيناء إن التيار الكهربي انقطع عن مدينتي الشيخ زويد ورفح بسبب عطل في الخط الرئيسي المغذي للمدينتين بمنطقة وتوقفه عن العمل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إعادة التيار الكهربي بعد إصلاح العطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة وهو بجهد «22 ك.ف» وينقل الكهرباء من محطة العريش بحي المساعيد إلى محطة الكهرباء بمنطقة الوحشي جنوب الشيخ زويد، بمسافة نحو 35 كيلومترًا.

يذكر أنه تم إنشاء خط جديد للكهرباء من مدينة العريش وحتى مدينة الشيخ زويد بدلا من الخط القديم المتهالك، لتغذية مدينتي الشيخ زويد ورفح بالكهرباء، بتكلفة تبلغ 56 مليون جنيه.