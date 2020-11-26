شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء حالة الطقس اليوم .. تعطيل الدراسة في 9 محافظات و7 جامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أعداد المحافظات والجامعات التي أعلنت عن اجراءات احترازية بسبب حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد إلى إعلان 9 محافظين وقف الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020.

وأعلنت 7 جامعات عن وقف الدراسة، كما تم وقف الصيد في البحر المتوسط بعدد 5 محافظات، وقرر محافظ الإسكندرية منح مديريات الخدمات إجازة بسبب سوء حالة الطقس اليوم كما قررت الهيئة العامة للكتاب تعليق معرض الكتاب بأوبرا القاهرة.

وكانت 6 محافظات قررت تعطيل الدراسة أمس الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، وارتفع العدد إلى 9 محافظات اليومٍ الخميس الموافق 26 نوفمبر، وذلك بعد انضمام محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المحافظات التي تأثرت بموجة الأمطار، كما انضمت جامعات القاهرة وبنها والجامعة العمالية والجامعة الكندية إلى الجامعات التي اتخذت قرار تعطيل الدراسة.

قائمة المحافظات التي يتم تعطيل فيها الدراسة اليوم في المدراس والمعاهد الأزهرية:

محافظة القاهرة محافظة الإسكندرية محافظة مطروح محافظة الجيزة محافظة البحيرة محافظة القليوبية محافظة دمياط محافظة كفر الشيخ محافظة الدقهلية

الجامعات التي يتم تعطيل العمل فيها بسبب سوء حالة الطقس اليوم:

جامعة القاهرة جامعة دمنهور جامعة الإسكندرية جامعة مطروح جامعة بنها الجامعة الكندية الجامعة العمالية

محافظات يتم تعطيل الصيد فيها بسبب سوء الأحوال الجوية اليوم:

محافظة الإسكندرية محافظة البحيرة محافظة مطروح محافظة دمياط محافظة كفر الشيخ

محافظات يتم تعطيل العمل فيها بسبب سوء حالة الطقس اليوم:

ويتم تعطيل العمل في محافظة الإسكندرية بمديريات الخدمات التالية: والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والأوقاف والزراعة والتموين والطب البيطري والشباب والرياضة والمساحة والرى والتنظيم والإدارة والقوى العاملة. معرض الكتاب في أوبرا القاهرة.