شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يواصل حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الأتوبيسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة الصندوق تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات ستتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت وزيرة التضامن قد أكدت أنه يتم تنظيم حملات كشف عشوائى على سائقي حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات وأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين سائقي حافلات المدارس، إضافة إلى أن الصندوق قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد قاعدة بيانات لسائقى حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه يتم التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية أيضًا، وإخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر، وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

واشار "عثمان " إلى أنّ الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" 16023" سيتلقى أيضًا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس، ونزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.