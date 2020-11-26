حدث ليلاً| 365 إصابة بكورونا واختفاء ميدو جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى اليوم.

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للمصريين بالخارج.. "التعليم" تعلن إجراءات وشروط التقديم للامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناء المصريين في الخارج للعام الدراسي 2020/2021، بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.

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خاص| نقيب القراء يكشف شرط قبول قيد بهاء سلطان بالنقابة

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إنه لا يمكن أن تمنح النقابة عضويتها لشخص يجمع بين الغناء وقراءة القرآن.

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وفاة "الصادق المهدي" زعيم حزب الأمة السوداني متأثرا بكورونا

توفي الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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مصدر أمني: جارٍ فحص بلاغ اختفاء ميدو جابر

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تفحص بلاغ اختفاء ميدو جابر، لاعب الأهلي والمقاصة السابق والمنضم حديثا لسيراميكا كليوباترا، أثناء تواجده في معسكر فريقه الحالي بالتجمع الخامس.

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عادل الغضبان: "المشروعات العملاقة في المحافظة سبب فوزي بجائزة أفضل محافظ عربي"

علق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على فوزه بجائزة أفضل محافظ عربي، قائلًا: "مبروك لمصر كلها"، مضيفًا: "العمل هو اللي ودانا للجائزة دي ودا بسبب المشروعات القومية العملاقة في محافظة بورسعيد، بجانب التعاون بين كل الوزارات المعنية لتكون محافظة بورسعيد نموذج يحتذى به في كل محافظات مصر".

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مصطفى الفقي: زيارات السيسي لدول إفريقيا خلال السنوات الماضية أزالت الصدأ في العلاقات

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مشكلة سد النهضة أزمة إفريقية إفريقية ومصر رحبت بالحل داخل القاهرة من خلال الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى إفريقيا اهتمامًا كبيرًا خلال سنوات حكمه.

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"احرص على هذه العادة يوميا".. الصحة تكشف طريقة بسيطة لتجنب الإصابة بكورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصيحة للمواطنين للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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الري: حجم الأمطار هذا العام أكثر من السنوات الماضية

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم إصدار خرائط تنبئ بوجود أمطار شديدة.

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بايدن: توزيع اللقاح سيبدأ في أواخر ديسمبر أو مطلع يناير

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب ‏جو بايدن، مساء الأربعاء، أن المعركة ضد وباء كورونا لك تنتهي بعد، رغم الأخبار "الإيجابية" بشأن اللقاحات، مشيرًا إلى أن بلاده في خضم زيادة الإصابات بالفيروس وأنه لن يندهش حال تسجيل 200 ألف حالة إصابة يومية بكورونا.

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الأعلى منذ مايو.. بريطانيا تسجل نحو 700 وفاة بكورونا في يوم واحد

سجلت بريطانيا نحو 700 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، وهي أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا تشهده البلاد منذ مطلع مايو الماضي.

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رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكي: ترامب أساء بعفوه عن فلين

علق ‏رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، مساء الأربعاء، عن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحق مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، قائلاً، إن ترامب أساء استخدام حق العفو حينما أصدر عفوا عن مايكل فلين

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أكثر من 2400 وفاة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشه

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 2400 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر، وفق سكاي نيوز.

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