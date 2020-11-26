شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة الأوقاف، على مديرى المديريات باستمرار حملات نظافة وتعقيم وتطهير المساجد، اليوم الخميس، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن النظافة سمة من سمات أهل الإيمان، وأن القيام على نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها من أهم مظاهر الوعى الإنسانى والمجتمعى والسلوك الدينى الذى يدركه أهل الإيمان، لذلك فقد رغب الإسلام فى النظافة والطهارة وهما من أهم أولويات الوزارة حتى يرفع الله "عز وجل" البلاء عن البلاد، ويحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت فى وقت سابق أنها قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، وفِى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الهجرة غير القانونية هى هجرة غير شرعية، وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية.