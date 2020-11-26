اليوم.. ندوة للأوقاف بعنوان "الحفاظ على المساجد في ظل أحداث كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، وصحيفة (عقيدتي)، اليوم الخميس، ندوة للرأي بعنوان "الحفاظ على المساجد في ظل أحداث كورونا.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن الندوة تأتي في إطار ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري وصحيفة (عقيدتي)، وأشار إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة.

يشارك في الندوة كل من الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد الديني.