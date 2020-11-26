شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فرصة سقوط المطر في محافظتك الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار اليوم.

وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية:

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ).

الوجه البحرى ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية- الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية- السويس ) .

السواحل الشمالية الغربية: أمطار غزيرة رعدية على بعض المناطق من ( الإسكندرية – رشيد- بلطيم )، متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق من ( مطروح – السلوم ) .

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار غزيرة رعدية على بعض مناطق من ( دمياط- بورسعيد – العريش- رفح ) .

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: لا يوجد .

شمال الصعيد: لا يوجد.

جنوب الصعيد: لا يوجد.