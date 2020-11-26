شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة السويس يستقبل وفد «ضمان جودة التعليم والاعتماد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في إطار حرص الجامعة على تطوير العملية التعليمية ومواكبة أحدث تطورات وفق أعلى معايير الجودة.

رحب «الشرقاوي» بضيوف الجامعة، مؤكدا على الجميع ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لكل كلية تمهيدا للحصول على الاعتماد الأكاديمي وتحقيق متطلبات الجودة.

من جانبها، ألقت «عيد» كلمة أوضحت مفاهيم الجودة المختلفة في العملية التعليمية وطرق تحقيقها ومتطلبات الحصول على الاعتماد، واستمعت لاستفسارات العمداء ومديري وحدات الجودة بالكليات المختلفة حول مفهوم الجودة وسبل تحقيقها.