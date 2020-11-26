شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: المجتمع الدولي لن يسمح بعربدة إثيوبية في مياه النيل على حساب المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن ملف «سد النهضة» الإثيوبي هو أزمة أفريقية أفريقية، موضحًا أن مصر رحبت بالحل داخل القارة من خلال الاتحاد الأفريقي، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى أفريقيا اهتمامًا كبيرًا خلال سنوات حكمه.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقّدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن السيسي استغل رئاسته للاتحاد الأفريقي لصالح مصر وأفريقيا، قائلًا: «عصر مبارك شهد انتكاسة في العلاقات الأفريقية بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا»، مشيرًا إلى أن جهود مصر الدبلوماسية مع أشقائها في القارة الأفريقية ينعكس بشكل إيجابي على «سد النهضة».

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية أن زيارات السيسي لدول أفريقية خلال السنوات الماضية من شأنها أن تُزّيل الصدأ في العلاقات، كما أن مصر تدعم إثيوبيا في تحقيق التنمية ولكن ليس على حساب تعطيش 105 ملايين مصري، قائلًا: «التدخل في الشأن الداخلي للدول ليس من سياسة مصر».

ولفت «الفقي» إلى أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير غرس في أذهان السودانيين أنه لا ضرر على السودان من «سد النهضة»، كما روج فكرة أن أزمة السد تخص مصر وحدها.

وأوضح «الفقي» أن السودان بالرغم من أنها دولة شقيقة لكن يوجد بها «لوبي إثيوبي»، مؤكدًا أنه لا يوجد تأييد مُطلق من السودان لمصر في أزمة «سد النهضة»، وأن حل الأزمة يحتاج إلى «رصانة وحكمة»، قائلًا: «الهدوء المصري في التعامل مع الأزمة أربك إثيوبيا».

ولفت المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تُغير موقفها من ملف «سد النهضة» الإثيوبي بين يوم وليلة لأنها دولة مؤسسات، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح بـ«عربدة إثيوبية» في مياه النيل على حساب المصريين، قائلًا: «ما يحدث الآن في ملف السد النهضة نتيجة غيبوبة لوزراء الري المصريين لمدة 30 عامًا وتجاهل اتفاقية عنتيبي»، مؤكدًا أن مصر لا تواجّه إثيوبيا وحدها ولكنها تواجّه قوى دولية ضد تقّدمها.