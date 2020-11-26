محافظ السويس يأمر بعمل دراسة ميدانية لإنشاء أسواق صغيرة لخدمة المدن السكنية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بعمل دراسة ميدانية لإنشاء أسواق صغيرة لخدمة المدن السكنية بشكل جمالي يتناسب مع التطوير الذي يتم بعدة مدن سكنية.
وكلف المحافظ رئيس حي فيصل بتكثيف ـأعمال النظافة بشوارع الحي وحصر الأكشاك المنتشرة عشوائيا، كما كلف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية وتنسيق وتخطيط الطرق الجديدة بنطاق حي فيصل والتأكيد على الالتزام بالقواعد المرورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لقواعد المرور.
وواصل المحافظ جولته إلى مدينة تعاونيات القاهرة لتفقد أعمال إنشاء وتطوير حديقة المدنية التي تقام على مساحة 13 الف متر مربع كمتنفس لاهالي المنطقة، مشددا على سرعة انجاز الاعمال واستكمال الانشاءات والانارة العامة والمقاعد ومراجعة انارة الطرق المحيطة بالحديقة.
رافق المحافظ في الجولة المهندسة فاتن عبدالعظيم، رئيس حي فيصل، والمهندس عبدالصمد احمد، مدير عام الاسكان، والعميد عمرو انور، مدير المرور.
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