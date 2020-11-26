شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحدد موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على سرعة البدء في إجراءات صرف

منحة العمالة غير المنتظمة؛ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفى هذا الصدد قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عرضاً حول أعداد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الالكتروني المخصص لذلك، فضلاً عن الذين سبق وقاموا بصرف هذه المنحة في دفعات سابقة.

وفى هذا الإطار، تم تكليف وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين، وسرعة تحديد موعد لصرف المنحة لهم.

وتحدد موعد صرف منحة العمالة الغير المنتظمة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء قيام المستفيدين بالحصول على المنحة من الأماكن المخصصة لذلك.