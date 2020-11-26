شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتابع أعمال تطوير المسطحات الخضراء في فيصل وعتاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الأربعاء، أعمال التطوير للمسطحات الخضراء على جانب طريق الخدمة بحي فيصل وحي عتاقة. وكلف المحافظ مدير جهاز التجميل بمتابعة أعمال الصيانة والري للحدائق العامة، كما تفقد اعمال انشاء شبكة صرف الامطار بمدخل المدن السكنية لحي فيصل امام مسجد الاستقامة. وخلال الجولة، كلف المحافظ نائبه عبدالله رمضان بمتابعة اعمل حصر ورفع المساحات للاراضي الفضاء المنتشرة بمحيط مبني رئاسة حي فيصل والمدارس المجاورة بالمنطقة وعمل دراسة ومخطط عام لتطويرها وكيفية الاستفادة منها للصالح العام. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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