شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تنتهي من سيناريو العرض المتحفي لمتحف مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، متحف مطار القاهرة الدولي، للوقوف على سير الأعمال به تمهيدا لافتتاحه الوشيك.

وأوضح «عثمان» أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بالقاعة المخصصة للمتحف، كما تم وضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل فتارين العرض طبقا لسيناريو العرض المتحفي، وجاري الآن الانتهاء من أعمال الإضاءة والبطاقات التعريفية للقطع.

وأكد أن هذا المتحف سيكون له دورا هاما كعنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي وذلك للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت، حيث أن المتحف يوجد بصالة عرض بمبني ركاب ٣، مشيرا إلى أن هذا المتحف كان قد تم افتتاحه من قبل عام ٢٠١٦ وإيمانا بالدور الذي يلعبه هذا المتحف في الترويج للسياحة الثقافية بمصر قررت الوزارة توسعة المتحف وتغير قاعة العرض بقاعة أكبر بنفس المبني وإضافة عدد أكبر من القطع لإثراء العرض به، فالمتحف يضم الآن حوالي ٧٠ قطعة أثرية، بعد أن كان يضم قرابة ٣٦ قطعة أثرية.