شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح شعبان: جمعية الأورمان أنفقت 650 مليون جنيه خلال 2020 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن الجمعية كلفت بتوزيع 80 ألف بطانية و60 ألف كرتونة مواد غذائية و420 طن دواجن تابعة لمبادرة صندوق «تحيا مصر».

وأوضح «شعبان» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن جمعية الأورمان متواجدة مع كافة المحافظات وتنسق بشكل كامل مع وزارة التضامن، لافتا إلى أن الأورمان ستوزع 1.5 مليون كيلو لحم مع 350 ألف بطانية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «جمعية الأورمان أطلقت مبادرة ستر ودفاء من قبل»، لافتا إلى أن الجمعية أنفقت 650 مليون جنيه خلال 2020.

وأكد أن التبرعات القادمة إلى «الأورمان» ارتفعت بسبب مصداقية الجمعية، معلقا «جائحة فيروس كورونا أظهرت أفضل ما فينا».