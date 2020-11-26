شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تقود حملة لرفع الإشغالات ومخلفات الأمطار بالمدينة ليلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قادت عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة بمختلف شوارع وأحياء المدينه ليلا لرفع الإشغالات ومصادرة مكبرات الصوت بالتوكتوك، وذلك لاعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام.
يأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع؟.
كما تابعت ماضي عمليات كسح مخلفات الأمطار بشوارع وميادين المدينة المختلفة، وشددت على ضرورة التخلص من أي مياه أمطار فور هطولها.
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