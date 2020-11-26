شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الفلك السابق: لا صحة لظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه لا صحة لظلام الأرض 3 أيام في شهر ديسمبر المقبل، بسبب عاصفة شمسية.

أضاف لـ«المصري اليوم» أنه خلال الاأيام الماضية انتشرت شائعات حول ظلام الأرض لمدة 3 أيام في شهر ديسمبر بسبب عاصفة شمسية، وهى غير حقيقية.

تابع: «العواصف الشمسية تحدث خلال دورة النشاط الشمسي المعروفة، وتستغرق نحو 11 عاما، ويظهر تأثير النشاط الشمسي بوضوح في ظاهرة الشفق القطبي، وهو ظهور أضواء في سماء الليل باللون الاخضر والازرق والبنفسجي في الدول القريبة من القطبين، وهي ناتجة عن تصادم جسيمات هذه العاصفة مع المجال المغناطيسي الارضي».

ولفت إلى أنه «في عام 1989، تعرضت الأرض لعاصفة شمسية متوسطة القوة تسببت في تعطيل محولات الطاقة الكهربائية الرئيسية في كندا».

وقال: «ينتج عن الانفجارات الشمسية القوية إطلاق كميات هائلة من الأشعاعات والبلازما في صورة نتوءات ذات طاقة عالية، وقد يصل طول البعض منها أكثر من المسافة بين الأرض والقمر».

وأضاف: «البلازما هي الحالة الرابعة للمادة، فالمادة إما صلبة أو سائلة أو غازية، والبلازما هي وجود البروتونات والالكترونيات في حالة منفصلة بسبب شدة الحرارة، لذلك فبعض العواصف الشمسية القوية قد تسبب آثارا سلبية واسعة النطاق منها إضطراب الأقمار الصناعية والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها كالهواتف المحمولة، والإنترنت، والأنظمة المصرفية، وانقطاع التيار الكهربائي، وتعطل الملاحة الجوية والبحرية بسبب إضطراب شبكة الاحداثيات العالمية GPS، وايضا زيادة الإشعاع على المسافرين بالسفن والطائرات بالقرب من القطبين، ولكن هذا كله مجرد تخوف من الزيادة المفرطة في النشاط الشمسي، وهو أمر غير وارد ونادرا ما يحدث».