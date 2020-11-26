شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأتحدث أمام مجلس الشيوخ عن "تزوير" الانتخابات الرئاسية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه سوف يتحدث أمام مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا عما وصفه بـ"التزوير" الذي جرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت خلال الشهر الجاري.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ فى ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذى حدث في انتخابات 2020".



ترامب عبر تويتر

وجدد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وصفه لنتائج الانتخابات الرئاسية بـ"المزورة" في تغريدة نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم"، حيث غرد قائلا: "الانتخابات المزورة"، وسرعان ما حذر موقع تويتر مستخدميه من هذه التغريدة التي تم اعتبارها مضللة، حيث كتب تويتر أسفل التغريدة:" هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع".

وفي ظل إصرار ترامب على أن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن "مزورة"، كشف استطلاع للرأى أجرته مجلة بولتيكو الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب هو المرشح الذى يفضله أغلبية الجمهوريين لخوض سباق الرئاسة 2024، متفوقا على جمهوريين آخرين بارزين منهم نائبه مايك بنس، بهامش كبير. ووفقا للمجلة، فإن ترامب حصل على دعم 53% من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون للجمهوريين فى سباق تمهيدي افتراضى للحزب لانتخابات الرئاسة عام 2024، بحسب الاستطلاع الذى أجرى بين الناخبين المسجلين.

ومع خسارة ترامب لانتخابات الرئاسة فى 2020، فإنه لا يزال مؤهل للترشح لفترة ثانية فى 2024 أو بعدها، وحينها سيكون فى أواخر السبعينيات من العمر. وقد أجل ترامب الاعتراف بانتصار جو بايدن ولا يزال فريقه القانونى يواصل معركته من أجل قلب نتيجة الانتخابات فى ولايات متأرجحة رئيسية.